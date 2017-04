publié le 23/04/2017 à 20:00

Cette semaine le top 3 est inchangé. Jax Jones est toujours numéro 1 avec You Don't Know Me, suivi d'Ed Sheeran avec Shape Of You et de Starley avec Call On Me.



Major Lazer avec Run Up enregistre une belle progression. Le groupe américain gagne 3 places et se retrouve à la quatrième position de l'Eurodance 25. Juste derrière lui on retrouve Henri PFR ft Raphaella avec Until The End qui eux aussi grimpent dans le classement. Ils passent de la 8ème à la 5ème place.

Galantis avec Rich Boy ; The Chainsmokers & Coldplay avec Something Just Like This ; David Guetta ft Nicki Minaj avec Light My Body Up et enfin Lost Frequencies avec All Or Nothing gagnent tous 4 places et se retrouvent respectivement 8ème, 12ème, 15ème et 20ème du classement.



En revanche Clean Bandit avec Rockabye et Sigala x Digital Farm Animals avec Only One perdent chacun 4 places et se retrouvent 6ème et 14ème de l'Eurodance 25.



Les entrées de la semaine

Martin Jensen avec Solo Dance et Zedd avec Stay rentrent dans l'Eurodance 25.



Les sorties de la semaine

Nevada avec The Mack et Martin Solveig avec Places sortent de l'Eurodance 25.