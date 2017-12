publié le 12/12/2017 à 18:02

Depuis le début de sa carrière solo, fin 2016, tout sourit à Camila Cabello. Son nom est associé à de nombreux tubes : Hey Ma, Know No Better ou encore Havana. En solo ou avec d'autres artistes, la chanteuse a, jusqu'ici, tout réussi.



Le 22 novembre dernier, Camila Cabello faisait une grande annonce : "Mon album est prêt", inscrivait-elle en légende d'une publication sur Instagram. Alors que tout le monde pensait qu'il s’appellerait : The Hurting. The Healing. The Loving, il prendra finalement le nom de Camila. "Ça a commencé avec l'histoire de quelqu'un d'autre, ça a fini par me ramener à moi-même", a-t-elle confié.

Un album qui traite de son histoire personnelle, à découvrir dans son intégralité dès le 12 janvier 2018. En plus de son tube Havana, la chanteuse dévoile deux autres titres présents sur cet opus : Never Be The Same et Real Friends. On a hâte de découvrir la suite.