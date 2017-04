publié le 23/04/2017 à 11:02

Avant d'enflammer la scène de l'AccorHotels Arena de Paris vendredi 14 avril lors de la Fun Radio Ibiza Experience, les deux sœurs australiennes sont passées dans le studio de Fun Radio installé pour l'occasion. Elles ont livré une interview drôle et décalée. Les deux mannequins, musiciennes, DJs et auteures-compositrices étaient très excitées à l'idée de se produire dans la salle parisienne. Elles n'avaient jamais joué dans une enceinte aussi impressionnante.



Le public leur a fait honneur durant tout leur set. Mention spéciale lorsque Nervo a scandé avoir était en manque de Paris. Les deux sœurs ont enchaîné les titres : Revolution, In Your Arms, Like Home une très belle tracklist. Pour finir elles ont fait un beau cadeau aux spectateurs en jouant leur tout dernier titre Lost In You.

Revivez ce set plein de surprises, et imprégniez vous de l'ambiance électrique qui régnez lors de cette soirée exceptionnelle.

Les meilleurs moments de Sam Feldt à la Fun Radio Ibiza Experience

> Nervo à la Fun Radio Ibiza Experience dans la "Fun Stories" Crédit Média : RTLnet | Durée : | Date : 21/04/2017