publié le 10/04/2017 à 10:25

Il y a quelques jours, nous vous avions demandé jusqu'où vous seriez prêts à aller pour participer à la Fun Radio Ibiza Exeprience du 14 avril à l'AccorHotels Arena. Vous avez été nombreux à nous répondre via les réseaux sociaux avec le #SiJeViensALaFunRadioIbizaExperience. Vous avez été très inspiré et il a été dur de vous départager.



Mais, l'équipe a fait son choix et les quatre gagnants sont : Marion qui demandera sa petite copine en mariage, Anthony se mettra nu dans la fosse pendant le set de Hardwell, Erwan se rasera la tête et enfin Emilie battra un record du monde, elle mangera le plus grand nombre d'Haribo Pik.

En plus de participer en VIP à la Fun Radio Ibiza Experience, Marion et Anne-So, Bruno, Karel et JB ont dévoilé une autre belle surprise aux quatre gagnants. Ils leur ont fait découvrir une affiche géante de leur tweet dans les rues de Paris. Qu'elle n'a pas été leur surprise en découvrant ces affiches avec leurs photos imprimées en taille géante dans la ville.