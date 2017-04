publié le 23/04/2017 à 15:10

Ils sont originaires de Breda, dans le sud des Pays-Bas, et font danser la planète. Le duo composé de Willem et de Wardt a répondu aux questions de nos animateurs avant le début de leur show. Très heureux d'être à Paris et spécialement à la Fun Radio Ibiza Experience, les DJs nous ont confié vouloir tout donner durant leur set. Quelques minutes avant de monter sur scène les artistes nous ont même avoué ne pas savoir exactement tous les titres qu'ils allaient jouer. Surprise pour nous mais aussi pour eux du coup ! Avant de quitter le studio, W&W a proposé un set inédit d'un peu plus de deux minutes pour nous mettre en appétit.







Un peu avant 22h30, le duo W&W est monté sur scène enflammant toute la salle de l'AccorHotels Arena. Pendant près de trois quart d'heure, les deux amis ont proposé un show endiablé avec une scénographie soignée. Les deux DJs ont terminé leur set en beauté en remixant le tube Castle On The Hill, d'Ed Sheeran.