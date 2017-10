publié le 22/10/2017 à 12:18

Pour vous faire vivre l'Amsterdam Dance Event, un des événements les plus importants pour les DJs, Fun Radio a délocalisé l'émission de JB et d'Adrien Toma en direct d'Amsterdam. Au programme : un enchaînement de DJs entre 16h et 20h en mix et en interview. Mais que fait l'équipe avant et après ? Adrien Toma a décidé de tout vous révéler.



L'animateur est parti avec sa caméra dans sa valise et a filmé, en continue, les 4 jours à Amsterdam. Pour débuter ce deuxième jour une partie de l'équipe est allée visiter le studio d'Armin Van Buuren. La réaction a été unanime : "C'est un lieu de dingue !"

Une fois la visite terminée, toute la team s'est retrouvée au studio pour débuter l'émission. Yellow Claw, Lost Frequencies, Bob Sinclar... Les DJs se sont succédé dans le studio. Moment fort de la journée : Adrien Toma a tenté de parler Néerlandais avec Vinz et Lost Frequencies, on vous laisse découvrir le résultat en vidéo.