publié le 20/10/2017 à 12:00

Du 18 au 21 octobre, Adrien Toma et JB reçoivent de très nombreux artistes dans le studio d'Amsterdam. Le premier jour a été riche en émotions et en découvertes. Sam Feldt, Ofenbach, Bakermat et d'autres DJs se sont enchaînés aux platines avant que Nils Van Zandt conclut cette première journée en dévoilant son dernier son : Damn Good.



Ce deuxième jour a été tout aussi incroyable. Les Yellow Claw, au style bien identifiable, ont ouvert le show. Vous avez découvert leurs sons sur Fun Radio : Open, Good Day... Les animateurs ne pouvaient se passer de leur venue dans le studio. Cette journée a été marquée par un back to back improvisé entre Florian Picasso et Sunnery James & Ryan Marciano qui ont livré un set incroyable.

Les DJs se sentent comme à la maison dans ce studio à Amsterdam et il s'y passe chaque jour des choses mémorables. Pour ne rien manquer de cet événement, suivez les émissions en live de 16h à 20h sur le site de Fun Radio.