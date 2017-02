VIDÉO - Katy Perry dévoile son nouveau single : "Chained to the rhythm"

Katy Perry offre un premier extrait de son prochain opus : "Chained To The Rhythm". Un morceau qui risque de faire un énorme carton !

> Katy Perry - Chained To The Rhythm (Lyric Video) ft. Skip Marley

par Jean-Alexis Lemieux publié le 10/02/2017 à 12:11

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Depuis plusieurs semaines, Katy Perry tease d'une façon exceptionnelle son prochain titre en organisant une chasse au trésor. Le principe : elle dispose des boules disco réparties dans le monde entier, mais ces boules disco étaient en fait des lecteurs MP3 où il suffisait de brancher ses écouteurs pour écouter un passage de son futur tube.



Cette nuit, l'artiste a dévoilé sur son compte Twitter son nouveau titre Chained to the rhythm affolant ainsi les réseaux sociaux. L'artiste est enfin de retour et interprétera ce nouveau titre en live pour la première fois lors de la 59e cérémonie des Grammy Awards.



Katy Perry est l'une des chanteuses les plus populaires avec plus de 10 milliards de streams dans le monde. C'est également la personne qui a le plus de fans sur son compte Twitter. En 2015, la chanteuse a eu l'honneur d'être choisie pour faire le show à la mi-temps d'un des événements les plus regardés en Amérique : le Super Bowl. Sa performance est devenu un gros carton, étant, à ce jour, la vidéo la plus regardée du Super Bowl.