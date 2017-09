publié le 07/09/2017 à 18:28

Entre Prism, sorti en 2013, et son nouvel album, Witness, publié cette année, Katy Perry a laissé passer quatre années. Son dernier opus est composé de titres dans un style différent ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Une prise de risque quand on sait que tous ses morceaux précédents ont cartonné : "Après quatre ans, j'avais beaucoup plus d'expérience, j'ai eu de nouveaux échanges, de nouvelles perspectives, a-t-elle confié à Fun Radio.



"Je pense qu'au niveau du son c'est beaucoup plus audacieux et différent. Un territoire que je n'avais jamais encore exploré", avoue-t-elle. Avec cet album elle fait un grand plongeon vers l'inconnu : "Je suis curieuse. Je suis toujours en train d'évoluer et de grandir grâce à toutes mes expériences."

Après avoir reçu deux disques de diamant pour ses titres Firework et Dark Horse, Katy Perry en a obtenu un troisième pour son morceau Roar, le 22 juin. Autrement dit, ses trois sons se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis. Un honneur pour la chanteuse qui est consciente que sans ses fans rien de tout ça ne serait arrivé. "C'est grâce aux gens. Ce sont eux qui les écoutent", insiste-t-elle.



Enfin, elle a parlé de son ressenti sur les Français. "J'aime les gens qui ont leur propre état d'esprit. Ils font attention à eux et ils connaissent leurs limites. [...] Ils ont bon goût, ils adorent manger, boire, ils vivent leur vie et j'adore ça !", décrit-elle. Ce qu'elle s'est dire en français ? "Bon appétit". C'est aussi le titre d'une des chansons phares de son album Witness.