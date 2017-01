Marion et Anne-So ont décidé de tester un nouveau jouet dans l'émission : le détecteur de mensonges.

> CRASH TEST : DÉTECTEUR DE MENSONGES ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 30/01/2017 à 15:24

Marion et Anne-So ont voulu tester le détecteur de mensonges. Comment ça fonctionne ? Il faut poser sa main sur l'objet rond, puis sangler la main pour qu'elle ne bouge pas et que le détecteur puisse agir. Si vous mentez, il va le ressentir grâce à des capteurs, et vous donnera une décharge électrique pour le signaler.



Pour l'occasion, elles ont installé un coin spécial, propice aux confidences. Anne-So est la première à tester sa sincérité. Marion lui pose deux questions, et à chaque fois Anne-So dit être honnête, mais le détecteur lui pense l'inverse, car il lui envoie à deux reprises une grosse décharge.



Anne-So abandonne, et Yannick prend sa place. Marion lui demande s'il a déjà pensé du mal de quelqu'un de l'équipe, il répond non, mais le détecteur s'enclenche encore une fois. En réalité, ils sont tellement stressés à l'idée de se prendre une décharge que leurs mains sont moites et le détecteur considère cela comme un signe de mensonge. Fin de la partie. Verdict : le détecteur n'est pas très fiable.