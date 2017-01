Marion et Anne-So se sont fait tatouer dans le studio de Fun Radio, pour rendre hommage à leur invitée, la Youtubeuse Sandrea26France, qui a beaucoup de tatouages.

par Laura Lefebvre publié le 24/01/2017 à 16:40

La YouTubeuse Sandrea, plus connue sous le nom de Sandrea26france était l'invitée du Night Show. La jeune femme comptabilise plus d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, où elle parle de sa vie, de beauté et parfois de ses tatouages. Afin de lui rendre hommage, Marion et Anne-So ont décidé de se faire tatouer en direct du studio.



Mais que vont se faire tatouer les filles ? Les auditeurs pensent au logo de Fun Radio ou à leur expression favorite "babew". Presque. En réalité Marion et Anne-so veulent se faire tatouer "Bew" sur le poignet.



Une tatoueuse professionnelle est venue dans le studio, et a tout installé et stérilisé avant le moment fatidique. C'est Marion qui se lance la première et elle n'est pas très rassurée. Pareil pour Anne-So. Finalement plus de peur que de mal, les animatrices sont très contentes du résultat.



Mais ce n'est pas tout. Tous ces tatouages ont donné des envies à Sandrea. Elle décide de se faire tatouer également, et pas n'importe quoi. Elle choisit la lettre "h", dans le cou. Une preuve d'amour pour son mari, car c'est la première lettre de son prénom.

Si vous souhaitez rencontrer Sandrea et plein d'autres YouTubeur, rendez-vous le 8 et 9 avril au Parc des expositions à la Porte de Versailles, pour Video City.