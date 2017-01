Wartek était l'invité du Night Show, et comme le veut la tradition, il a joué au "Pourquoi tu m'appelles ?"

> Pépère VS Wartek - des barres !

par Laura Lefebvre publié le 19/01/2017 à 15:10

Marion et Anne-So ont décidé faire le jeu du Pourquoi tu m'appelles ? avec Anill le YouTubeur connu sous le nom de Wartek, et Pépère, le double pervers d'Enzo. C'est la première fois que le personnage Pépère, assez trash et sans limite, va jouer au Pourquoi tu m'appelles ? Et autant vous dire que l'équipe ne va pas se remettre de cette prestation, tellement la dose d'humour est au maximum.



Le premier à se lancer est Pépère, il tombe sur un homme qui réagit plutôt bien jusqu'à ce que Pépère s'emballe et lui sorte une insanité. La discussion n'a pas duré bien longtemps, c'est mal partit pour Enzo. Au tour de Wartek qui choisit d'improviser totalement. Il tombe sur une femme, qui n'a pas l'air contente du tout de recevoir cet appel. Elle est très énervée et commence à insulter Anill. Le YouTubeur tient tout de même plus d'une minute, et bat à plat de couture Pépère.