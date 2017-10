ON DÉCOUPE DES BALLES ANTI-STRESS - Marion et Anne-So

publié le 04/10/2017 à 15:23

Faire des tutos pour construire sa balle anti-stress, c'est une des dernières tendances sur les réseaux sociaux. Mais dans Le Night Show ils ne font rien comme les autres et ils aiment bien innover. L'équipe a donc choisi de faire le contraire : découper les balles anti-stress pour découvrir ce qu'elles cachent à l'intérieur.



Cette mission a été confiée à Anne-So et Enzo. Ils ont réalisé 5 tests avec 5 balles, différentes par leur forme et leur texture. La première en forme de hamburger n'a pas résisté longtemps au coup de ciseau, tout comme la suivante ressemblant à Mickey.



En revanche, une balle ronde avec du liquide pailleté a causé quelques difficultés à l'équipe. Ils ont d'ailleurs tous été surpris quand ils l'ont vidé de son contenu. Une autre balle a particulièrement plu à Anne-So à cause de sa composition, découvrez laquelle dans la vidéo.