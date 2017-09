publié le 29/09/2017 à 15:20

Un nouveau Garde-moi si tu peux dans Le Night Show. Le but du jeu ? Appeler des baby-sitter qui ont laissé des annonces sur le net et les piéger en leur présentant une petite fille intrépide. Cette fois-ci, la petite Anne-Saucisse alias Anne-So essaye de se faire garder par Marysole. Gérard le papa, joué par Enzo, est au bout du rouleau car il n'a pas une enfant comme les autres. Et la baby-sitter va vite s'en rendre compte au téléphone.



Ses goûts musicaux sont déjà très étranges pour une fillette de 8 ans. Et puis "Il y a vraiment un souci avec son caca" explique le papa. En effet, elle l'utilise dans différentes situations assez gênantes. En plus de tout ça, elle semble être trop précoce pour son âge : elle utilise des tampons pour ses règles et des seringues contre le diabète. La réaction de la nounou est brutale.