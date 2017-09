MAITRE GIMS ET LACRIM BLUFFÉS PAR UNE COVER - Marion et Anne-So

publié le 26/09/2017 à 16:24

"C'est impressionnant car cette chanson n'est pas du tout destinée à une reprise guitare-voix " explique Maître Gims, en direct sur Fun Radio. Un argument supplémentaire pour souligner la très jolie performance offerte par Nandita Salomé. Elle a en effet repris le titre Ce soir ne sors pas de Lacrim et Maitre Gims devant eux. Un son dansant que la jeune chanteuse a choisi de reprendre tout simplement en acoustique.



Nandita a plusieurs cordes à son arc : chanteuse, auteure-compositrice-intreprète et guitariste. Anne-So avoue à l'équipe qu'elle aimerait aussi avoir tous ces talents. Pour le moment elle se contente de la voix de la petite fille intrépide, ce qui est déjà un bon début. Retrouvez le live en vidéo et n'hésitez pas à suivre Nandita Salomé sur tous les réseaux sociaux et sur sa chaîne YouTube.