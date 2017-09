publié le 27/09/2017 à 15:10

Et si Marion et Anne-So venaient vous chercher après les cours ? Un rêve pour notre auditeur de 13 ans, Quentin, et qui est devenu réalité grâce à l'opération bahut. Comme il écoute l'émission depuis 1 an et qu'il est fan de la voix d'Anne-Saucisse, il était fou de joie à l'idée de voir l'équipe. Après cette rencontre forte en émotion, direction l'activité surprise.



C'était une grande première pour l'équipe et notre jeune auditeur qui se sont essayés aux joies du wakeboard. L'adaptation à ce sport n'a pas été très simple. On retiendra surtout les chutes mémorables où parfois la planche est partie seule dès les premiers mètres.



Après cet effort intense, l'équipe a emmené notre auditeur dans les coulisses de l'émission. Il a aussi eu la chance de participer au direct ! Retrouvrez cette folle journée en vidéo.