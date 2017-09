publié le 25/09/2017 à 15:16

Quand Marion et Anne-So décident de se faire les ongles, ce n'est pas pour faire comme tout le monde ! Comme elles adorent les défis un peu dingues, elles se sont donc lancées dans le pire Nail Art du monde. Pour cela elles ont fait appel à des spécialistes et ont chacune choisi un thème insolite. Marion a pris un style plutôt alimentaire et Anne-So, elle, a préféré un thème réservé seulement au plus de 18 ans.



Sur leurs faux ongles, Marion s'est fait posée de vrais insectes séchés ainsi qu'une couleur jaunâtre pour ressembler à du gruyère mangé par des vers. Anne-So a vu des attributs féminins dessinées en vernis sur ses doigts. Le résultat est incroyablement proche du réel. Le reste de l'équipe a d'ailleurs été très surpris.

Pendant ce temps, Enzo s'est mis en tête de réaliser aussi un défi fou : mettre 100 couches de vernis sur le même ongle ! Autant vous dire qu'il risque de doubler de volume...