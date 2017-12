publié le 15/12/2017 à 16:05

Elle est toujours aussi intrépide et imprévisible ! Anne-Saucisse alias Anne-So a encore une fois dit des horreurs. Dans cette séquence, Anne-So prend la voix douce d'une petite fille de 8 ans. Mais en réalité, c'est une vraie petite terreur ! Pour la soirée du nouvel an, son papa, alias Enzo, aimerait bien la faire garder par une nounou.



Ensemble ils contactent Nat au téléphone pour lui présenter cette enfant pas comme les autres. Elle va d'ailleurs vite s'en rendre compte quand elle apprend que la petite scarifie sa meilleure amie pour jouer. Et ce n'est vraiment que le début ! Anne-So a une liste d'habitudes délirantes à lui faire part. Un peu intriguée et choquée, la nounou met du temps à répondre. Est-ce qu'elle serait capable d'accepter une enfant comme elle le soir du nouvel an ? Réponse dans la vidéo.