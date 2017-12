LES CAPOTES LES PLUS OUF DU MONDE - Marion et Anne-So

publié le 14/12/2017 à 15:54

Il existe des tas de préservatifs, de toutes tailles mais surtout de toutes formes. Marion & Anne-So se sont intéressées aux plus fous ! Elles ont passé commande sur un site spécialisé et ont reçu un colis entier de capotes. Grâce à l'aide de fruits et légumes, elles ont pu tous les tester. Certains sont plus esthétiques que pratiques.



Le premier essayage était plutôt fun car au bout de la capote se trouvait un petit panda, un poisson, un cactus... Ensuite l'équipe a testé ceux aux goûts spéciaux de fruits et même de cannabis ! D'autres étaient avec des pics ou encore avec un effet givré. Ils ont aussi essayé les préservatifs féminins.

Rassurez-vous, l'équipe du Night Show vous en a gardé de côté et procédera à un jeu pour vous en faire gagner.