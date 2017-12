publié le 11/12/2017 à 12:34

Le "Crash Test" du jour n'est pas à reproduire chez soi ! Et pour cause il a très vite fait des dégâts dans le studio. La raison ? Une sauce dite la plus piquante du monde.



Achetée sur internet, cette bouteille a mis du temps à arriver victime de son succès auprès de YouTubeurs étrangers. En France elle n'avait encore jamais été testé, Le Night Show s'est donc lancé dans ce défi relevé.

Dès le départ, on sent que la séquence risque de tourner mal. Rien que l'odeur du produit écœure toute l'équipe. Anne-So est la première à se dévouer et à avaler une cuillère entière de sauce.



À peine le produit avalé, elle sent immédiatement les effets dans sa bouche. Elle perd alors complètement le contrôle et cherche à tout prix un point d'eau pour tenter d’atténuer la douleur.



Ce qui ne fait pas vraiment peur au reste de l'équipe puisse qu'ils vont chacun leur tour vivre cette expérience. Découvrez leur réaction, filmée également en off.