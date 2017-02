Keblack a fait un live en direct de l'appartement d'Anne-So.

par Laura Lefebvre publié le 10/02/2017 à 14:39

En ce mercredi 8 févier, Marion annonce à Anne-So qu'elle a pris la décision d'instaurer le bazar day, autrement dit la journée du bazar. Anne-So a du amener son chat chez Fun Radio, mais n'a pas compris pourquoi sur le coup, maintenant elle sent que Marion a manigancé quelque chose, et elle n'a pas tort.



Keblack était l'invité du Night Show ce soir là, et il s'est fait embarquer dans un projet de dingue. Enzo, Amir et une partie de l'équipe sont partis chez Anne-So, pour un concert exceptionnel. Confettis, public, machine à fumer, ils ont pensé à tout et Keblack a fait un live de folie.



Anne-So a regardé tout ça depuis le studio. Au début elle avait peur pour son appartement, et connaissant les garçons elles se demandaient jusqu’où ils pourraient aller. Mais finalement ça l'a bien fait rire, elle pense juste à toutes ces confettis au sol qu'elle va devoir ramasser une à une...