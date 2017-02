Nouveau crash-test dans le "Night Show" : Yannick et Enzo ont du testé le fromage le plus dangereux du monde.

> LE FROMAGE LE PLUS DANGEREUX DU MONDE - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 09/02/2017 à 14:51

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

C'est l'heure du pire crash test pour le Night Show. Anne-So va devoir tester des fromages qui sentent forts, mais pas réputés pour être mauvais, tandis que Yannick et Amir vont devoir manger un fromage dangereux pour la santé : le casu marzu.



Anne-So commence par goûter le langres. Verdict : ça a bel et bien le goût de l'odeur des pieds. Quant au fromage à la bière, elle trouve ça bon. C'est au tour des garçons de tester le casu marzu. Pourquoi est-il si dangereux ? C'est un fromage italien affiné tellement longtemps qu'il moisit, et que des larves se forment. De nombreuses maladies sont transmises par les larves, et peuvent transiter et se développer dans notre estomac une fois le fromage mangé.



C'est parti pour la dégustation. Enzo et Yannick prennent un tout petit bout, et il trouve ça très fort et immonde. Ils décident d'aller plus loin et d'en prendre plus. Enzo joue le jeu et prend une grosse cuillère mais ça ne passe pas du tout, il court vomir suivi de Yannick... Une émission haute en saveur.