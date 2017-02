Amir a eu la chance d'essayer en avant-première les lunettes Snapchat, pour un Night Show très spécial.

> CRASH TEST : LUNETTES SNAPCHAT - Marion et Anne-So

par Jean-Alexis Lemieux publié le 01/02/2017 à 17:12

Marion et Anne-So ont reçu Kevin, qui a eu la chance d'acheter les lunettes Snapchat, pas encore disponibles en France. Nommées "les lunettes spectacles", elles sont pour le moment seulement en vente aux États-Unis, dans des distributeurs spécifiques. Mais notre auditeur a pu se les procurer via un site, moyennant 350 euros, soit bien plus cher que le prix américain qui est de 120 dollars, soit 111 euros.



Amir a donc partagé avec les auditeurs son expérience avec les lunettes de Kevin pendant le Night Show. Il s'est promené dans les locaux, histoire de plonger les fans de Marion et Anne-So au coeur de l'émission.. À la fin du Night Show, toute l'équipe est d'accord pour dire que "C'est hyper stylé" et recommande ce produit. Malheureusement, il vous faudra encore attendre un peu de temps pour les obtenir dans les commerces à son véritable prix.