par Laura Lefebvre publié le 06/02/2017 à 10:25

Jacques Pradel était l'invité du Night Show, il est revenu sur les pires meurtriers de l'histoire avec Marion et Anne-So. C'est autour d'un vrai/faux concernant les surnoms des tueurs en série que le journaliste d’investigation a dévoilé leur méthode pour venir à leur fin.



Le vampire de Sacramento, Richard Chase, tuait ses victimes et il buvait leur sang. Le sadique de Romont, Michel Peiry a tué 13 prostituées. Le tueur aux jeux de cartes, Alfredo Galan mettait des cartes à jouer à côté de ses victimes, il a fini par se rendre.



Jacques Pradel nous a aussi appris que tous les tueurs en série ont un côté narcissique, ils aiment faire parler d'eux, et faire la une des médias. Ils ont souvent le désir d'être les maîtres du monde, de décider qui va mourir et qui va vivre. Une émission qui fait froid dans le dos...