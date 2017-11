JEREMSTAR ET DES HISTOIRES DE OUF - Marion et Anne-So

publié le 16/11/2017 à 15:52

Tout ce que vous ignorez sur Jeremstar et l'équipe du Night Show se trouve dans cette séquence. Marion et Anne-So ont lancé le jeu des cartes secrètes. Le principe ? Ecrire un de ses secrets de manière anonyme sur un papier et mélanger le sien aux autres face cachée. Jeremstar a ensuite tiré au sort les messages les uns après les autres. Il devait donc retrouver le propriétaire du secret parmi tous les membres de l'équipe.





"Je me suis entraînée à rouler des pelles sur de la moquette murale" ou encore "Je me suis fait circoncire suite à une phimosis". Ce sont quelques exemples des phrases que notre invité a pu lire sur ces cartes. Certaines révélations sont très intimes d'autres complètement étranges ! Alors qui, selon vous, peut bien cacher derrière ces anecdotes ? Réponse dans la vidéo ci-dessus.