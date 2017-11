JEREMSTAR - LA PEUR DE SA VIE - Marion et Anne-So

publié le 14/11/2017 à 15:43

On adore Jeremstar pour sa franchise mais aussi pour ses réactions parfois extrêmes. Marion et Anne-So ont justement pu tester ses limites dans un "Action ou Vérité" complètement déjanté.



Dans une ambiance de pyjama party, le jeune homme a d'abord répondu à des questions en toute franchise : "Quel est la personne la plus bête des médias ?" lui a-t-on demandé. Après quelques hésitations, Jeremstar finit par balancer un nom. De même pour la question suivante : "Avec quelle personnalité médiatique voudrais-tu coucher ?".

Quand il est passé à une action, il a fait exploser de rire tout le studio. Il a dû récupérer ses clefs dans une boite remplie de vermines, le nom qu'il a l'habitude de donner aux personnes qui le suivent. Un défi beaucoup trop dur pour Jeremstar, c'est sa phobie.