ON DÉFONCE UNE PIÈCE ENTIÈREMENT - Marion et Anne-So

publié le 23/11/2017 à 12:13

Vous avez l'habitude avec Le Night Show, ça casse beaucoup. Aujourd'hui c'est un vrai carnage que l'équipe a réalisé dans une salle dédiée à Paris. Marion et Anne-So avaient une folle envie de se défouler et elles ont plutôt bien réussi leur coup.



Munie de casques, de protections sur tout le corps, de battes et d'objet crochus l'équipe y est allée équipée. Différents objets étaient à leur disposition : des meubles, un écran, même une imprimante et bien sûr des bouteilles en verre.

Chacun y est allé de sa petite technique pour les réduire en miettes. Marion écrase les objets avec les pieds quand ça ne se casse pas assez vite. Justin, lui, prend d'autres objets lourds pour casser sur les autres. A la fin, il ne reste que des débris mais tout le monde semble soulagé et heureux de ce résultat.