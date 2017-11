publié le 21/11/2017 à 15:55

Quand un zombie du jeu Call Of Duty World War II s'échappe et finit dans Le Night Show pour faire peur aux invités. C'était lors de la Paris Games Week où Marion et Anne-So ont animé une émission spéciale en compagnie des joueurs du PSG. Elles ont aussi reçu DaXe le joueur champion du monde du jeu Fifa 18.



Pour tester ses connaissances, le joueur de e-sport a répondu à un quiz très pointilleux sur ce célèbre jeu vidéo de football. Et il avait la pression car un zombie déchaîné l'attendait au bout de la pièce. En répondant correctement aux questions, cette étrange créature était retenue (difficilement) par l'équipe. En revanche dès qu'il donnait une mauvaise réponse, on le rapprochait très dangereusement de lui. La bouche en sang et les vêtements déchirés, ce zombie a terrorisé l'ensemble des personnes présentes.