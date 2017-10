ON PIE`GE WIKIPE´DIA - Marion et Anne-So

publié le 05/10/2017 à 15:46

OhMonDieuSalva fait le buzz sur Snapchat avec ses vidéos et ses cheveux verts. Il était l'invité de Marion et Anne-So dans Le Night Show. Alors qu'il est devenu un influenceur puissant sur les réseaux sociaux, elles se sont rendues compte qu'il n'avait toujours pas de page Wikipédia à son nom. Elles ont donc décidé de lui en créer une à leur manière en deux paragraphes.



Pour remplir la rubrique "Biographie" toute l'équipe a inventé des infos insolites et complètement improbables. OhMonDieuSalva serait ainsi le premier bébé né avec des lunettes de la pelouse du Stade de France.

Dans sa "Vie privée", OhMonDieuSalva se serait perdu dans les fesses de Kim Kardashian. Ses futurs enfants auront aussi une belle idée : créer une association pour les déviants capillaires. Pour finir, OhMonDieuSalva a eu la phrase qui tue pour conclure cette page.