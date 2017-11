publié le 30/11/2017 à 16:06

"Je vends ma mouche en très bon état. Je l'ai appelé Mireille mais elle ne répond pas quand on l'appelle alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Elle sait s'amuser". Ces quelques lignes vous semblent absurdes ? Pourtant c'est ce que Le Night Show a repéré sur un site de petites annonces que vous connaissez forcément. La proposition était tellement improbable que Marion a décidé d'appeler en direct le vendeur pour obtenir plus d'informations.





On apprend par exemple dans la conversation qu'il nourrit sa mouche avec des miettes de pain et qu'elle vit dans un pot de confiture. Marion a beau lui faire comprendre que c'est un gros arnaqueur, le vendeur ne dément pas et continue ses explications. Il propose même d'envoyer plus de photos et de vidéos pour prouver tout ce qu'il raconte. Affaire à suivre...