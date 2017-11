publié le 24/11/2017 à 14:23

"La fête est finie" pour l'équipe du Night Show ! Et en même temps que faire face au monstre de la composition et du rap français ? Avec son dernier album qui cartonne, Orelsan a prouvé, en plus, qu'il avait une capacité incroyable d'improvisation. En jouant au "Say Anything Challenge" consistant à donner un mot dans un thème défini jusqu'à ce que plus personne n'ai d'idée. Ils ont un par un défié Orelsan qui les a mis KO.



Les thèmes étaient pourtant très différents : de la nature à la fête en passant par la famille, les jeux vidéos et bien sûr le rap. L'équipe a fait preuve d'imagination comme Anne-So qui a choisi "pneu gonflable" pour parler de la plage ! Rien à faire, Orelsan reste le meilleur à ce jeu. Pour le féliciter, il a reçu deux très beaux cadeaux qui ont eu l'air de lui faire extrêmement plaisir.