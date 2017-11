MICODE HACK LE PC DU PATRON DE FUN - Marion et Anne-So

publié le 28/11/2017 à 15:12

Le Night Show a eu très chaud ! En même temps, ils se sont directement attaqués à l'ordinateur du patron pour ce nouveau "Crash Test". Le but ? Essayer de pirater des données confidentielles de Sébastien Joseph, le directeur des programmes de Fun Radio. Pour cela, Amir a emprunté discrètement l'un de ses deux ordinateurs portables.



Micode, youtubeur spécialisé dans l'informatique, était invité dans l'émission et a voulu l'aider. C'est à l'aide d'une clé USB qu'il a réaliser son coup. Dès les premières secondes, il s'est passé des choses vraiment étranges.

Au même moment, le patron appelle en direct toute l'équipe et s'énerve rapidement de la situation. "Je veux bien être cool, je veux bien être fun mais pas là !" lance-t-il. Très mal à l'aise, Amir s’aperçoit en plus que sur l'écran d'ordinateur une tête de mort clignote. Plus personne n'a alors le contrôle sur l'ordinateur.