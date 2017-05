publié le 17/05/2017 à 13:29

Si vous avez manqué la soirée spéciale Japon du Night Show, on vous fait revivre le passage le plus drôle. L'équipe a organisé un bowling humain, pour se faire ils ont mis en place une bâche recouverte d'huile et au bout des quilles. Le but était simple : glisser sur la piste à plat ventre et faire tomber un maximum de quilles.



Le premier à s'être lancé est Beric. Équipé de cache-tétons et d'un casque de scooter il a réalisé un très beau strike. Ce qui a été difficile pour lui c'est de se relever de la piste recouverte d'une épaisse couche d'huile. Pablo, le deuxième à s'élancer n'a pas touché une seule quille... Enfin, Thibault, après avoir vu cet échec a décidé de prendre de l'élan et a glissé jusqu'au bout de la piste en faisant tomber presque l'ensemble des quilles. Le grand vainqueur est donc Beric.