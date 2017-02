Le standardiste et le réalisateur de "Lovin'Fun", surnommés Les Fragiles ont eu une sacré surprise, ils ont été contrôlé par la police.

Deux membres de la team de Lovin'Fun se sont fait interpeller par la police sur les Champs-Elysées guitare et pancarte à la main. Mais qu'ont-ils fait pour en arriver là ? On rembobine l'histoire. Louis, un auditeur, a contacté Lovin'Fun pour faire part de sa mésaventure.



Il devait partir au Portugal avec sa famille, mais une fois arrivé à l'aéroport, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de pièce d'identité. Ils ont donc reporté le voyage au lendemain, et Louis doit rembourser 952€ à sa mère pour les nouveaux billets d'avion. Le jeune homme ne travaille pas et ne sait comment rembourser sa dette. Il a donc demandé de l'aide à l'équipe, qui lui a conseillé d'aller jouer de la musique dans la rue.



Ce qui a donné une idée à Karel : envoyer Les Fragiles jouer de la guitare sur les Champs Elysées pour aider cet auditeur en détresse. Sauf qu'ils ne savent ni chanter, ni jouer de la guitare et c'est un véritable carnage. Pour couronner le tout, au bout de 5 minutes ils se font interpeller par la police, car il est interdit de jouer de la musique sur les Champs Elysées. Cette mission est un donc échec pour Les Fragiles qui rentrent les mains vides à Fun Radio.