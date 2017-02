Tony a du faire croire à son cousin qu'il avait couché avec sa femme. Ce dernier n'a pas du tout pris cette révélation à la rigolade.

par Laura Lefebvre publié le 16/02/2017 à 17:31

Tony et Smail de La villa des cœurs brisés étaient dans Lovin'Fun. Tony a participé au Fallait pas demander. Pour qu'un auditeur puisse remporter un drone, il a dû faire croire à son cousin qu'il avait couché avec sa femme. Une fois en ligne avec son dernier, Tony commence par le tester en lui demandant si la famille est plus importante que n'importe quelle fille. Ce à quoi son cousin répond positivement, le voilà rassuré.



Il lui avoue avoir couché avec sa femme après une soirée en boîte de nuit, et là ça dérape. Son cousin ne rigole absolument pas, et Tony enfonce le clou en le titillant d'avantage sur la nuit de folie passée avec sa femme. Karel intervient dans la discussion et se fait insulter par son cousin qui sort de ses gonds. Fin de la blague, Tony a largement rempli sa mission et l'auditeur repart avec son drone !