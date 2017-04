publié le 03/04/2017 à 14:45

Rafael, un jeune bordelais de 20 ans, décide de passer par l'émission Lovin'Fun pour recontacter l'amoureuse de son enfance à l'époque de l'école primaire. Après l'avoir retrouvée sur le réseau social Facebook mais ne l'ayant plus revue depuis plusieurs années, il tente finalement sa chance à l'antenne !



Au début de l'appel, Tiffany semble surprise mais heureuse d'entendre Rafael. Le jeune homme n'y va pas par quatre chemins et propose tout de suite de la voir. Le rendez-vous est pris, les deux tourtereaux semblent heureux et pressés de se retrouver au plus vite.

Karel s'en mêle en faisant croire à Tiffany que son prétendant est bisexuel... Déconcertée, la jeune femme ne comprend plus bien la situation mais tout rentre dans l'ordre quand Karel lui annonce qu'elle est à l'antenne de Fun Radio.