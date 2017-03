publié le 30/03/2017 à 11:45

Jonathan, un auditeur, a appelé Lovin'Fun pour faire une révélation. Le jeune homme a une attirance peu banale : il est fétichiste des chambres à air. Que fait-il avec ? Des choses coquines, il s'y frotte et y prend beaucoup de plaisir. Jonathan est assez perturbé par cette pratique et souhaite savoir si c'est normal.



Le Doc prend la parole et lui dit que s'il a des relations sexuelles avec des femmes ou des hommes sans avoir recours à cet objet c'est que tout est à peu près normal. C'est le cas Jonathan. Il a des rapports avec des femmes et n'utilise pas de chambres à air dans ce moment-là.

Son attrait pour les chambres à air doit remonter à son enfance, mais Le Doc n'en sait pas plus et conseille à Jonathan de ne pas se sentir perturbé pour autant, car si à côté il mène une vie normale il n'a pas de souci à se faire.