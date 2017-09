publié le 29/09/2017 à 19:20

Nouveau tuto de Lovin'Fun avec Karel ! Après les conseils pour approcher une fille sans se prendre un râteau, Karel est parti plus loin. Il est allé à votre rencontre et vous a demandé : Comment détecter si une fille simule au lit ? Voici quelques éléments de réponses !



Chez les garçons, les réponses sont parfois assez surprenantes. "Quand il n'y a pas de mouille qui sort" nous explique un jeune adolescent. Certains se disent experts en la matière et savent ressentir à l'instinct ce genre de situation. Enfin il y a ceux qui affirment ne jamais avoir connu ce problème...

Pourtant chez les filles on ne dit pas la même chose qu'eux. Les cris excessifs sont, pour elles, le signe principal du problème.

Alors pour résumer, rien de mieux que les conseils du spécialiste de l'amour, Doc. A retrouver à la fin de cette vidéo.