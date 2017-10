publié le 06/10/2017 à 16:45

Vous en aurez des frissons ! Vincent Vinel était l'invité de LovinFun et il a fait un énorme cadeau aux auditeurs en reprenant un célèbre tube de Robbie Williams. Une reprise toute en émotion et en délicatesse. Simplement accompagné de son piano, Vincent a posé sa voix et est monté en intensité au fur et à mesure du morceau. Le final est juste époustouflant.



Mais le chanteur n'était pas à sa première fois dans l'émission. Il était déjà venu dans le studio pour interpréter Chandelier de Sia.

Découvert lors de la dernière saison du télé crochet à succès, The Voice, le jeune homme était arrivé jusqu'en finale dans l'équipe de Mika. Il avait d'ailleurs chanté Feel lors du quart de finale, bluffant les coachs. Son audition à l'aveugle sur Lose Yourself d'Eminem restera aussi dans toutes mémoires tellement la surprise avait été grande.