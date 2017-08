publié le 31/08/2017 à 10:14

Un auditeur, Alexandre, a raconté vivre un calvaire à cause de ses voisins. Il s'est installé depuis peu et entend ses voisins faire l'amour tous les soirs. Pour preuve, le jeune homme a enregistré les cris de la femme et les a fait écouter à toute l'équipe. Tout le monde s'est accordé pour dire que ça devait être un enfer de vivre ça au quotidien, surtout quand ça commence chaque soir à 20h.



Pour que ça cesse, l'équipe s'est procuré le numéro du voisin, Fred, et l'a appelé en direct. Alexandre lui a expliqué que les bruits de sa femme étaient vraiment dérangeants, ce à quoi Fred a répondu : "C'est une des rares choses sur lesquelles je ne suis pas taxé, alors j'en profite." Karel a repris la conversation en cours, en lui faisant comprendre que, certes il fallait en profiter, mais qu'il fallait aussi respecter ses voisins !