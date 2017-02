Un auditeur appelle l'équipe du "Lovin'Fun" à l'aide, il entend ses parents faire l'amour tous les soirs...

> Un auditeur entend sa mère jouir

09/02/2017

Ne pas réussir à dormir à cause de bruits dérangeants c'est désagréable, et c'est l'histoire de Mathis. Le jeune garçon n'arrive pas à fermer l’œil avant 2, 3 heures du matin, à cause de ses parents qui font l'amour dans la chambre d'à côté.



Il est dérangé par le bruit du lit, et pire il entend sa mère jouir tous les soirs. Habitant dans une grande maison, l'équipe de Lovin'Fun lui conseille de changer de chambre, mais c'est impossible il ne peut dormir nulle part ailleurs.



Karel souhaite discuter avec le père de Mathis pour tenter de régler le problème, mais il est actuellement à la campagne chez ses grands-parents. Heureusement pour lui, là-bas il peut dormir sur ses deux oreilles. Mathis a déjà essayé d'en parler avec son père mais il a évité le sujet, et ça le gêne d'aborder ça avec ses parents. L'équipe de Lovin'Fun lui promet de lui venir en aide une fois qu'il sera de retour chez lui.