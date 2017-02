Théo, un auditeur, a fait sa demande en fiançailles en direct du Lovin'Fun.

> Il demande sa copine en fiançailles à 17 ans dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 02/02/2017 à 16:18

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Un événement exceptionnel s'est produit dans Lovin'Fun. Un auditeur, Théo, âgé de 17 ans a demandé l'aide de l'équipe pour faire une révélation à sa petite-amie, Ophélie. Il souhaite la demander en fiançailles. L'équipe se renseigne sur les sentiments qu'il éprouve à son égard, et le jeune homme annonce que c'est la femme de sa vie, qu'elle n'a que des qualités et qu'il est très amoureux. Théo attend beaucoup de cette demande.



Une fois en ligne avec Ophélie, il dévoile être très amoureux d'elle et lui demande si elle veut se fiancer avec lui. La jeune fille n'hésite pas une seule seconde et lui répond : oui. Les deux sont très émus, et Théo, submergé par l'émotion, fond en larmes.



Karel reprend la communication, et félicite les deux amoureux pour cet engagement. Toute l'équipe leur souhaite beaucoup de bonheur.