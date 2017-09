publié le 01/09/2017 à 14:53

Vous vous souvenez sûrement des conversations folles avec Caribou, le marabout avec qui les discussions ne se sont jamais bien terminées. Et encore une fois la situation a dégénéré. Un auditeur, Quentin, avait contacté un marabout pour savoir s'il avait une chance avec une fille mais il a été mal conseillé. Alors l'équipe de LovinFun lui a présenté Caribou. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée...





Les premières minutes ont été un peu lunaire à cause du choc de générations. Il a fallu quelques minutes à Caribou pour comprendre le sens des expressions "être en kiffe" et "prendre un vent". Et Quentin, lui, a eu du mal à saisir le sens de la phrase "On n'attire pas la lionne avec de la confiture de groseille".

Pour l'aider, Karel est intervenu dans leur échange. Et à ce moment-là, Caribou a compris qu'il s’était encore fait piéger par "le chimpanzé" ! Celui qui déteste qu'on le dérange pour rien, n'a pas apprécié cette intervention et l'a bien fait savoir. Et même quand il s’énerve, Caribou sort des phrases incompréhensibles.