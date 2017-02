VIDÉO - "Lovin'Fun" l'aide à sécher les cours

Damien, un auditeur, veut à tout pris sécher un cours pour pouvoir aller à son rendez-vous amoureux.

> Damien veut sécher un cours particulier pour un date

par Laura Lefebvre publié le 17/02/2017 à 09:26

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Un auditeur, Damien rencontre un problème. En préparation de son bac S, ses parents l'obligent à prendre des cours particuliers de mathématiques à domicile. Sauf que ses parents sont partis en vacances et qu'au lieu d'avoir son cours, le jeune homme aimerait recevoir une fille chez lui.



Pour cela, il a demandé à l'équipe d'appeler Charline, la prof particulière, pour lui proposer de prendre l'argent du cours mais de ne pas venir, et donc de mentir à ses parents. Au début Charline est plutôt réticente, mais lorsqu'elle comprend qu'elle est en ligne avec Lovin'Fun, elle accepte de discuter.



Pour Le Doc il n'est pas question de mentir, il se met à la place des parents et essaye d'arranger les choses au mieux en faisant en sorte que ce cours soit rattrapé. Charline accepte de laisser Damien tranquille pour cette fois-ci à une condition : qu'il lui donne 10€ en plus pour le prochain cours. Affaire conclue.