Les hommes ont-ils un point P ? Une auditrice a posé la question au Doc et il a donné une réponse très détaillée.

> Est-ce que le point G existe chez les hommes ?

par Laura Lefebvre publié le 13/02/2017 à 11:46

Charlotte, une auditrice, a une question bien précise à poser au Doc. Elle est en soirée avec ses amis et ils parlent de point G. Quand leur est venue la question suivante : est-ce que les garçons ont un point P ? Ils n'ont pas su répondre et ont décidé de faire appel au Doc.



Il leur dit que le point P correspond à la prostate, si elle est stimulée cela peut donner du plaisir à l'homme. Mais il rappelle que ce qui déclenche l'orgasme c'est le pénis. Karel demande aux amis de Charlotte de tester, mais ils refusent et n'osent même pas prendre le téléphone pour aborder la question avec l'équipe.



L'auditeur du soir fait semblant de se prendre au jeu, et de tenter l'expérience du toucher rectal en direct. À part les révélations du Doc, tout cela est une blague, et Karel remercie Charlotte pour sa question intéressante.