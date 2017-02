Aurélien, un auditeur, teste sa copine en lui tendant un piège. Mais, il ne s'attendait sûrement pas à découvrir que sa copine est infidèle.

> Sexy chocolat qui part en vrille dans Lovin'Fun

par Laura Lefebvre publié le 10/02/2017 à 09:38

Aurélien a fait appel à Lovin'Fun pour tester sa petite amie Lucie. Depuis qu'elle s'est inscrite à la salle de sport, il trouve qu'elle n'est plus comme avant. Depuis trois moi, elle y va tout le temps et pendant des temps. Il la soupçonne de lui cacher quelque chose. Pour en avoir le cœur net, Karel lui fait croire qu'elle a gagné des chocolats sexy, qu'elle doit offrir à la personne qui partage sa vie. Une fois en ligne Lucie est ravie de ce cadeau, mais quand il s'agit de donner le nom de son petit ami, elle dit être célibataire.



Karel essaye de pousser la jeune fille à lui donner le nom d'un garçon avec qui il pourrait se passer quelque chose. Et elle finit par avouer qu'un certain Jonathan de la salle de sport lui a tapé dans l’œil. Pour finaliser l'envoi des chocolats, Karel lui passe son supérieur.



Sauf que le supérieur, c'est son petit ami Aurélien. La conversation dérape rapidement et les deux auditeurs commencent à s'insulter de tous les noms. Aurélien est très étonné des révélations de Lucie. La jeune fille finit par raccrocher, ils régleront leurs histoires hors antenne. Le Doc essaye de calmer le jeu malgré tout.