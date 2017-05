publié le 18/05/2017 à 15:39

Vincent Vinel, le célèbre candidat de la dernière saison de The Voice a ému toute l'équipe lorsqu'il a interprété Chandelier de Sia. Il était l'invité de l'émission le 15 mai 2017, et avant de chanter ce titre, il a tenté jouer le thème du film l'Exorciste et celui des Feux de l'amour, ce qui a bien fait rire toute l'équipe.



Le chanteur a réalisé par la suite un petit blind test en jouant les premières notes de Formidable de Stromae ou encore le thème d'annonce de la SNCF. Une interprétation complètement dingue d'après l'équipe. Un moment impressionnant et riche en émotion.

Vincent est un jeune homme d'une vingtaine d'années, d'origine bulgare, qui avant de parler savait déjà chanter. Il n'est pas passé inaperçu après son passage dans la célèbre émission The Voice, dans laquelle il a livré une interprétation remarquable de Lose Yourself d'Eminem entre autres.