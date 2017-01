Vincent, un auditeur, a appelé l'équipe du "Lovin'Fun" après qu'un drame s'est passé dans sa vie.

> La copine d'un auditeur s'est suicidé par amour dans le Lovin'Fun du 09/01/17

par Laura Lefebvre publié le 10/01/2017 à 15:01

Vincent, un auditeur âgé de 20 ans, a contacté l'équipe du Lovin'Fun pour raconter sa situation actuelle. Cela faisait 1 an qu'il était avec une fille, ils n'arrêtaient pas de s'embrouiller et de faire des pauses, ce pourquoi il a décidé de la quitter définitivement.



À chaque fois sa petite amie le menaçait de mettre fin à ses jours, mais il n'y a jamais cru jusqu'à ce qu'elle passe à l'acte... Vincent n'arrive vraiment pas à s'en remettre. Le Doc prend en main la situation, afin d'essayer d'aider cet auditeur. Le jeune homme se sent coupable et culpabilise beaucoup.



Le Doc lui conseille de se faire aider par un médecin, afin de pouvoir sortir de cette situation, et lui rappel qu'il n'est pas responsable de son suicide. Karel dit que ça arrive souvent ce chantage affectif, mais que généralement ce ne sont que des menaces et malheureusement dans son cas ça c'est mal terminé... L'équipe lui souhaite beaucoup de courage.