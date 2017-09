publié le 25/09/2017 à 17:31

Le 14 septembre Lovin'Fun a fait une émission spéciale première fois. Guillaume, un auditeur, a appelé l'équipe alors qu'il était en chemin pour rencontrer ses beaux parents pour la première fois. Très stressé par l'événement, il a demandé des conseils à l'ensemble de l'équipe.



Alice lui a conseillé de s'intéresser à leur fille et à faire bonne figure devant ses parents. Doc lui a dit de surtout rester naturel et lui a rappelé quelques règles de bienséance, à commencer par le classique "bonjour madame, bonjour monsieur" et s'introduire. Guillaume n'a pas pensé au cadeau mais il a fait attention à sa tenue, c'est déjà ça.

Le jeune homme a pris tous ces conseils en considération et surtout son courage à deux mains pour rencontrer ses beaux parents. Une première fois pas facile, mais une étape inévitable.