publié le 13/09/2017 à 17:42

Nous avons tous un petit secret inavouable. A l'antenne, Anthony, a appelé l'équipe de LovinFun pour avouer le sien. Le jeune homme explique qu'il est très attiré par la lingerie féminine et qu'il en porte sur lui tous les jours.



Cette révélation pose de nombreuses questions à Karel, Doc et Alice.

Est-ce que cela lui procure une excitation sexuelle mais surtout est-ce que sa copine a rapidement accepté cette idée ? Comme eux, Anthony se questionne beaucoup sur cette pratique et a demandé conseils et avis à l'équipe.

Alice était certainement la mieux placée pour en parler avec lui. Chose plus étonnante, notre auditeur a même réussi à deviner le type de sous-vêtements que portaient Alice pendant l'émission ! Et vous les filles, qu'est-ce que ça vous ferait de voir votre copain en sous-vêtements féminins ?